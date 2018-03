O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Março de 2018 14:31 19. Março 2018 - 14:31

BEIRUTE (Reuters) - O presidente sírio, Bashar al-Assad, ostentou avanços do governo na guerra de 7 anos da Síria se filmando enquanto dirigia para encontrar com soldados em frentes perto de Damasco, gravando o trajeto do centro da cidade até áreas recentemente recapturadas.

"A estrada está aberta...tudo está funcionando agora na cidade e na Síria", disse no vídeo, descrevendo uma estrada que, anteriormente, havia sido bloqueada por disparos de franco-atiradores, acrescentando que agora é mais fácil se deslocar pelo país.

O vídeo, divulgado durante a noite após uma viagem no domingo, mostra Assad de óculos escuros no volante de seu carro Honda, falando sobre a crescente força do governo à medida que cenários pacíficos davam lugar a áreas afetadas pela batalha.

Sua visita à frente de batalha em Ghouta Oriental, onde imagens da televisão estatal o mostraram ovacionado por soldados enquanto fumaça surgia à distância, acontece depois que dezenas de milhares de civis começaram a deixar a área da oposição para linhas do governo.

A ofensiva militar começou há um mês com um enorme bombardeio e, até agora, recuperou a maior parte da área, o maior reduto rebelde perto de Damasco, o dividindo em três zonas.

Esse é o mais recente em uma série de ganhos militares de Assad desde que a Rússia entrou na guerra ao seu lado em 2015, acabando com as esperanças dos rebeldes de derrubá-lo à força. Grandes áreas continuam fora de seu controle, mas Assad agora controla as principais cidades do altamente povoado ocidente da Síria.

(Reportagem de Angus McDowall)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.