Este conteúdo foi publicado em 18 de Outubro de 2018 12:53 18. Outubro 2018 - 12:53

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, se encontrou com o papa Francisco nesta quinta-feira e repassou ao pontífice um convite do líder norte-coreano, Kim Jong Un, para visitar o país, informou o gabinete presidencial sul-coreano.

Moon, que é católico, também pediu que Francisco deseje paz, reconciliação e prosperidade compartilhada à península coreana, reportou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando o gabinete de Moon.

Ainda segundo a agência, o papa Francisco disse que pode visitar a Coreia do Norte quando for convidado oficialmente.

