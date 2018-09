O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 12:40 20. Setembro 2018 - 12:40

Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e líder norte-coreano, Kim Jong Un, posam para fotos ao lado das esposas na Montanha Paektu 20/09/2018 Pyeongyang Press Corps/Pool via Reuters

Por Hyonhee Shin e Joyce Lee

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, riscou um dos principais itens de sua lista de sonhos a realizar nesta quinta-feira: subir a Montanha Paektu, na Coreia do Norte, com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Depois de prometerem novas medidas para manter as conversas nucleares na quarta-feira, Moon e Kim decidiram aproveitar o último dia de um cúpula de três dias para subirem juntos a montanha simbólica na fronteira com a China.

Moon é conhecido por seu gosto pelo alpinismo, e fez escaladas no Himalaia ao menos duas vezes.

O presidente dizia há muito tempo que visitar a Montanha Paektu, que também é chamada de Baekdu na Coreia do Sul e de Changbai na China, era um "sonho muito aguardado".

"Muitas pessoas do Sul poderiam subir a Montanha Paektu pelo lado chinês, mas decidi não fazê-lo, prometendo a mim mesmo que o faria em nosso solo", disse Moon a Kim depois de chegar ao pico.

"Mas o tempo passou muito rápido, e pensei que meu desejo podia não se realizar, mas se realizou hoje".

Quando Moon chegou ao aeroporto próximo da montanha, cerca de 1 mil norte-coreanos o saudaram acenando com flores e bradando "Pátria! Unificação!"

Moon e Kim pegaram um bonde até o Lago Paraíso, uma cratera vulcânica no topo da montanha, e caminharam pela área com suas mulheres e autoridades de ambos os lados.

Imagens mostraram os dois líderes sorrindo e posando com suas esposas, e Moon enchendo uma garrafa com água do lago.

"Os chineses nos invejam porque não conseguem descer ao lago pelo seu lado, mas nós podemos", disse Kim.

"Deveríamos escrever outro capítulo da história entre o Norte e o Sul refletindo nossa nova história neste Lago Paraíso".

Algumas autoridades sul-coreanas que acompanhavam Moon sugeriram convidar Kim e sua esposa à Montanha Halla, que é a mais alta de seu país e abriga um resort turístico.

"Temos um ditado antigo que diz que saudamos o sol em Paektu e saudamos a unificação em Halla", disse a mulher de Kim, Ri Sol Ju.

Na quarta-feira Kim disse que visitará Seul no futuro próximo, o que seria a primeira viagem de um líder norte-coreano à capital da Coreia do Sul.

(Reportagem adicional de Soyoung Kim, Haejin Choi e Pyogyang Presso Corps)

