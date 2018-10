O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Outubro de 2018 16:47 14. Outubro 2018 - 16:47

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse não estar certo se o secretário de Defesa, James Mattis, está planejando deixar o cargo, mas disse em uma entrevista pré-gravado ao programa "60 Minutes" da CBS que o general aposentado poderia estar pensando sobre isso e que ele considera Mattis como "uma espécie de democrata".

"Pode ser que ele esteja" planejando partir, disse Trump, de acordo com um trecho de uma transcrição divulgada no domingo, antes do programa ir ao ar. "Eu acho que ele é meio que um democrata, se você quer saber a verdade. Mas o general Mattis é um cara legal. Nós nos damos muito bem. Ele pode ir embora."

(Por Arshad Mohammed e Sarah N. Lynch)

