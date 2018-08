O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Agosto de 2018 14:13 27. Agosto 2018 - 14:13

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e presidente da China, Xi Jinping 26/07/2018 Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via Reuters

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá com o presidente chinês, Xi Jinping, durante fórum econômico na cidade de Vladivostok, no leste da Rússia, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira.

A Rússia espera que alguns líderes e empresas da Ásia compareçam ao Fórum Econômico Oriental, que será realizado em Vladivostok entre os dias 11 a 13 de setembro.

(Reportagem de Tom Balmforth)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português