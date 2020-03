Por James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - A Louisiana tornou-se na sexta-feira o primeiro Estado norte-americano a adiar a disputa sobre a nomeação presidencial por causa da pandemia de coronavírus, enquanto quatro Estados que realizam suas primárias na semana que vem disseram que as eleições seguirão conforme planejado.

O Estado do sul afirmou que vai reagendar a votação de 4 de abril para 20 de junho "para melhor proteger a saúde e a segurança dos eleitores e autoridades de votação da Louisiana", disse o secretário de Estado da Louisiana, Kyle Ardoin, em entrevista coletiva.

Os quatro Estados que vão realizar suas primárias na terça-feira --Arizona, Flórida, Illinois e Ohio-- disseram em comunicado conjunto que prosseguirão com suas votações enquanto tomam medidas para garantir a segurança pública.

"Os americanos participaram de eleições em tempos difíceis no passado e, com base nas melhores informações que temos das autoridades de saúde pública, estamos confiantes de que os eleitores de nossos Estados podem votar com segurança nessa eleição", disseram autoridades eleitorais dos quatro Estados.

"Definitivamente iremos votar. Eles votaram durante a Guerra Civil. Vamos votar", declarou o governador da Flórida, Ron DeSantis, a repórteres nesta sexta-feira.

A decisão de Louisiana representa um problema para o Partido Democrata, que exige que todas as disputas de indicação sejam realizadas até início de junho ou os Estados correm o risco de perder delegados para a convenção do partido em julho.

O candidato democrata líder, Joe Biden, fez um apelo aos Estados para manter as votações conforme programado.

(Reportagem de Tim Ahmann)

