Este conteúdo foi publicado em 15 de Julho de 2017 17:16 15. Julho 2017 - 17:16

HARARE (Reuters) - A mulher do presidente do Zimbábue Robert Mugabe, Grace, se feriu no que as autoridades chamaram de um acidente estranho enquanto deixava o aeroporto com seu marido no sábado, após o retorno de Cingapura, segundo reportou a televisão estatal.

Mugabe foi à Cingapura no dia 7 de julho para um exame médico, sua terceira viagem do tipo este ano e estava acompanhado por sua esposa.

O canal de televisão estatal ZBC citou o porta-voz de Mugabe George Charamba dizendo que a esposa do líder veterano sofreu algumas contusões no tornozelo direito como resultado de um acidente de carro estranho no Aeroporto Internacional de Harare logo, após a chegada de Cingapura.

"O acidente ocorreu quando a Primeira Família estava prestes a deixar o aeroporto para a sua residência", informou a ZBC em seu site, sem dar detalhes sobre o que aconteceu.

Grace Mugabe foi levada a um hospital local onde foi tratada pelos machucados e dispensada.

(Por MacDonald Dzirutwe)

