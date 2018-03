O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Março de 2018 15:28 15. Março 2018 - 15:28

Por Tatiana Jancarikova

BRATISLAVA (Reuters) - O presidente da Eslováquia aceitou a renúncia do primeiro-ministro Robert Fico nesta quinta-feira e pediu que seu vice forme um novo governo, à medida que líderes políticos tentam reduzir uma crise política desencadeada pelo assassinato de um jornalista.

O assassinato do repórter de 27 anos Jan Kuciak, que estava investigando fraudes envolvendo empresários com ligações políticas, tem desencadeado revolta pública sobre corrupção e provocado os piores protestos da nação da Europa central desde a queda do comunismo há quase três décadas.

Enfrentando reivindicações por eleições antecipadas, a coalizão governista de três partidos concordou na quarta-feira que Fico iria renunciar, desde que o presidente Andrej Kiska permitisse que o partido do premiê escolhesse seu sucessor.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.