DUBLIN (Reuters) - A Irlanda não permitirá que uma cláusula de "backstop" com a Irlanda do Norte seja retirada do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, porque isso seria uma ameaça tão grande ao país quanto deixar o bloco sem acordo, disse neste sábado o primeiro-ministro, Leo Varadkar.

Embora seja alarmante que os principais candidatos a substituir Theresa May como primeira-ministra britânica estejam cada vez mais ameaçando uma saída sem acordo, a Irlanda está 100% certa de que a União Europeia não permitirá a retirada da cláusula de backstop, disse.

Candidatos a suceder May, incluindo o favorito Boris Johnson, falaram em mudar ou retirar a controversa cláusula irlandesa, designada para evitar checagens de fronteira entre a Irlanda e Irlanda do Norte. Disseram que o Reino Unido estaria preparado para sair sem um acordo, se não houvesse concessões.

"Para mim, o 'backstop' é efetivamente a mesma coisa que um não-acordo porque o backstop é… uma garantia legal de que não veremos um fronteira dura surgir novamente", disse Varadkar, à rádio RTE. "Se não o tivermos, é um não-acordo".

Como administrar a fronteira entre a Irlanda, integrante da UE, e a Irlanda do Norte, governada pelo Reino Unido - incluindo uma solução emergencial backstop para evitar o retorno de extensivos controles de fronteira - tem sido o elemento mais disputado da planejada saída do Reino Unido da União Europeia.

Varadkar mais uma vez rejeitou a proposta por um limite de tempo na cláusula da Irlanda do Norte, dizendo que o backstop com um limite de tempo não é um backstop.

Ele afirmou que a Irlanda se mantém aberta à possibilidade de acordos alternativos que permitam uma fronteira aberta com a Irlanda do Norte, protegendo, ao mesmo tempo, o mercado único da União Europeia - algo que Johnson sugeriu que pode ser uma solução.

Mas Varadkar disse que essa seria uma possibilidade somente quando fosse demonstrado que as tecnologias exigidas funcionam eficientemente.

"As pessoas estão dizendo para abrir mão do backstop, o que sabemos que funcionará legal e operacionalmente em troca de algo que ainda não existe, mas talvez exista no futuro… eu não posso fazer isso com as comunidades de fronteira", disse Varadkar.

Varadkar disse estar ansioso para se reunir com o substituto de May, mas afirmou que o próximo primeiro-ministro não deve esperar um acordo melhor no Brexit.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram