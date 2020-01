WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos tinham informações de inteligência "claras e não ambíguas" de que o principal general do Irã planejava uma campanha significativa de violência contra os EUA quando o país decidiu atacá-lo, disse o principal general norte-americano nesta sexta-feira, alertando que os planos elaborados pelo general iraniano Qassem Soleimani ainda podem ser executados.

O general do Exército Mark Milley, chefe do Estado Maior Conjunto dos EUA, disse a um pequeno grupo de repórteres que "compreendemos completamente as consequências estratégicas" associadas ao ataque contra Soleimani, o mais proeminente comandante militar do Irã.

Mas ele disse que o risco da inação excedia o risco de a morte do general iraniano escalar dramaticamente as tensões com Teerã.

"Há risco? Com certeza há risco! Mas estamos trabalhando para mitigá-lo", disse Milley em seu gabinete no Pentágono.

(Reportagem de Phil Stewart)

