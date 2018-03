O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Março de 2018 22:20 13. Março 2018 - 22:20

(Reuters) - Procuradores da Flórida irão buscar pena de morte para Nikolas Cruz, ex-aluno acusado de realizar um ataque a tiros no mês passado em uma escola em Parkland, no qual 17 pessoas foram mortas, de acordo com uma notificação apresentada em tribunal nesta terça-feira.

Michael Satz, procurador estadual do condado de Broward, apresentou a notificação à juíza Elizabeth Scherer a respeito da intenção de seu escritório de buscar pena de morte, antes de uma audiência judicial na quarta-feira.

A notificação citava diversas razões sob lei da Flórida para pena de morte. Estas incluem as acusações de que Cruz “conscientemente criou um grande risco de morte” para muitas pessoas, que o ataque a tiros foi “especialmente hediondo, atroz ou cruel”, e que foi realizado de uma “maneira fria, calculada e premeditada”.

Cruz foi acusado de 17 assassinatos premeditados pelo ataque em 14 de fevereiro na escola Marjory Stoneman Douglas, no qual 14 alunos e três funcionários morreram.

Após a notificação, os advogados de Cruz repetiram oferta para Cruz se declarar culpado caso procuradores concordem em não buscar pena de morte. Cruz deve se apresentar em tribunal em Fort Lauderdale na quarta-feira para sua denúncia, na qual será solicitado formalmente a dizer se é culpado ou inocente.

(Reportagem de Jonathan Allen, em Nova York; Reportagem adicional de Bernie Woodall, em Fort Lauderdale)

