Este conteúdo foi publicado em 21 de Maio de 2018 14:20 21. Maio 2018 - 14:20

Por Tom Miles

GENEBRA (Reuters) - A proliferação do Ebola em uma cidade grande da República Democrática do Congo é preocupante, mas as perspectivas são muito melhores do que quando um grande surto foi registrado na África Ocidental em 2014, disse o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira.

Casos do vírus foram confirmados em Mbandaka, cidade portuária do rio Congo, provocando o temor de que o Ebola se dissemine correnteza abaixo e chegue à capital Kinshasa, que tem 10 milhões de habitantes.

"É preocupante que agora tenhamos casos de Ebola em um centro urbano, mas estamos muito mais bem preparados para lidar com este surto do que estávamos em 2014", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, a ministros da Saúde no início da assembleia anual da entidade.

A liderança anterior da OMS foi muito criticada por sua reação lenta à epidemia, que foi declarada em março de 2014 e perdurou até janeiro de 2016, matando mais de 1.300 pessoas. Mais tarde se descobriu que ela começou no final de 2013, mas a OMS não convocou uma reunião de emergência até agosto de 2014.

Desta vez a organização mobilizou uma reação rapidamente, convocando um Comitê de Emergência e enviando uma vacina para conter o surto e impedir que ele se propague.

"Fico satisfeito de dizer que a vacinação está começando hoje, enquanto conversamos", disse Tedros.

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse que a imunização dos agentes de saúde começou nesta segunda-feira, e que a das pessoas que tiveram contato com vítimas do Ebola acontecerá mais tarde.

