PARIS (Reuters) - A operadora de energia da França RTE informou nesta quinta-feira que um ato ilegal de sabotagem que pode estar ligado aos protestos contra a reforma do sistema previdenciário no país resultou no corte de energia e afetou 12.000 residências em Beauvais, perto de Paris.

A operadora acrescentou que vai apresentar uma denúncia criminal, como ocorre normalmente em caso de cortes ilegais de energia.

Nesta semana, sindicatos franceses defenderam a decisão de interromper o fornecimento de energia a milhares de casas, empresas e inclusive o Banco da França para forçar o governo a desistir de uma ampla reforma previdenciária.

(Reportagem de Bate Felix)

