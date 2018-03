O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Março de 2018 21:23 18. Março 2018 - 21:23

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reeleito no domingo para um novo mandato de seis anos, agradeceu aos eleitores por seu apoio em uma manifestação de vitória e disse que o país tem um grande futuro pela frente desde que seu povo permaneça unido.

Putin, falando de um palco ao lado da Praça Vermelha de Moscou, diante de uma animada plateia, disse que o resultado das eleições foi um reconhecimento do que foi alcançado nos últimos anos, apesar de condições difíceis.

Antes de deixar o palco sob aplausos, ele liderou a multidão em um canto de "Rússia, Rússia!"

Putin ganhou sua reeleição no domingo, estendendo seu domínio sobre o maior país do mundo por mais seis anos, em um momento em que seus laços com o Ocidente estão em uma trajetória hostil.

A fala de Putin ocorreu antes de finalizada a contabilização dos votos. Com 50 por cento dos votos contados, ele tinha 75,01 por cento dos votos na disputa presidencial russa.

(Por Katya Golubkoka)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.