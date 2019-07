Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou 10/07/2019 Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

MOSCOU/KIEV (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, tiveram nesta quinta-feira sua primeira conversa por telefone e debateram uma resolução para o conflito no leste ucraniano e a devolução de prisioneiros, informaram os governos de Moscou e de Kiev em comunicados.

Zelenskiy, um ex-comediante sem experiência política anterior, venceu a eleição presidencial da Ucrânia em abril e declarou que o fim do conflito entre separatistas pró-Rússia e as forças de Kiev é uma de suas prioridades.

O Kremlin disse que o telefonema entre Putin e Zelenskiy foi iniciativa do lado ucraniano.

Os dois debateram a possibilidade de manter contato a respeito do assunto usando o formato "Normandia", que envolve a participação da França e da Alemanha, informou o comunicado do Kremlin.

Em comunicado separado, a Presidência da Ucrânia disse que o principal assunto da conversa foi a libertação de marinheiros ucranianos detidos pela Rússia.

No domingo, Zelenskiy disse que planeja continuar as conversas com a Rússia apoiadas pelos europeus a respeito de um acordo de paz, em grande parte jamais implantado, e que tentará libertar os compatriotas presos na Rússia -- estes incluem 24 marinheiros.

O conflito no leste da Ucrânia irrompeu em 2014, pouco depois de a Rússia anexar a península ucraniana da Crimeia, e já matou mais de 10 mil pessoas.

(Por Vladimir Soldatkin, em Moscou, e Natalia Zinets, em Kiev)

