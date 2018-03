O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

28 de Dezembro de 2017

Presidente russo, Vladimir Putin, durante cerimônia no Kremlin, em Moscou 28/12/2017 REUTERS/Kirill Kudryavtsev

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse que uma explosão em um supermercado de São Petersburgo na quarta-feira foi um ato de terrorismo, e que agentes de segurança cujas vidas forem ameaçadas por suspeitos terroristas devem atirar para matar, se necessário.

Putin se pronunciou nesta quinta-feira durante cerimônia de premiação no Kremlin para russos que serviram na Síria.

"Você sabe que ontem, em São Petersburgo, um ato terrorista foi conduzido", disse Putin ao público, se referindo à explosão que deixou 13 clientes feridos em um supermercado.

Investigadores abriram um inquérito sobre a explosão de quarta-feira, que disseram ter sido causada por uma bomba caseira feita com pedaços de metal.

Relatos da mídia russa disseram que a bomba estava escondida em um guarda-volumes onde clientes deixam seus pertences.

Putin disse ainda que agentes de segurança não devem correr nenhum risco com suas próprias vidas se confrontados por suspeitos de serem terroristas.

"Eu, ontem, ordenei que o diretor do FSB (Serviço Federal de Segurança da Rússia) agisse dentro do âmbito legal quando detendo esses bandidos, claro, mas se há uma ameaça à vida e bem-estar de nossos funcionários... ajam decisivamente, não façam nenhum prisioneiro e liquidem os criminosos no local".

(Reportagem de Andrew Osborn, Denis Pinchuk e Polina Devitt)

