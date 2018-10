O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Outubro de 2018 21:59 23. Outubro 2018 - 21:59

Trump e Putin se cumprimentam em Helsinque 16/7/2018 Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS

Por Vladimir Soldatkin e Polina Devitt

MOSCOU (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, devem se reunir em Paris no próximo mês, disseram autoridades nesta terça-feira, em seu primeiro encontro desde uma cúpula em Helsinque que fez com que Trump fosse criticado por se aproximar demais do Kremlin.

Após reunião em Moscou entre Putin e o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, John Bolton, autoridades de ambos os lados disseram ter chegado a um acordo preliminar sobre um encontro no dia 11 de novembro na capital francesa e que a organização dos detalhes está em andamento.

Questionado se irá encontrar com Putin em Paris, Trump disse a repórteres na Casa Branca: "Nós podemos".

"Isso está sendo discutido agora mesmo", disse Trump. "Acho que provavelmente vamos. Ainda não foi organizado, mas provavelmente será".

Os dois presidentes devem estar em Paris para comemorar o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial e planejam realizar uma reunião bilateral nos bastidores, de acordo com o assessor do Kremlin Yuri Ushakov.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin e Polina Devitt; Reportagem Adicional de Jeff Mason em Washington)

