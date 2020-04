MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizará uma reunião do governo por videoconferência nesta quarta-feira, informou o Kremlin, um dia após um médico que se encontrou com Putin na semana passada dizer que está infectado com o novo coronavírus.

Na semana passada, o médico Denis Protsenko acompanhou Putin em uma visita ao principal hospital de combate ao vírus em Moscou e apertou a mão do líder russo. Protsenko agora está em isolamento.

O Kremlin, que alegou estar tudo bem com a saúde de Putin, informou nesta quarta-feira que está mantendo distância de outras pessoas e preferia trabalhar remotamente.

(Por Vladimir Soldatkin)

