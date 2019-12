Por John Irish

PARIS (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pela primeira vez nesta segunda-feira em uma cúpula realizada em Paris visando um progresso nos esforços para restaurar a paz no leste da Ucrânia.

Zelenskiy e Putin estão realizando reuniões com os líderes da França e da Alemanha, uma nova tentativa de encerrar um conflito que já matou mais de 13 mil pessoas desde 2014.

Mas diplomatas alertaram que as perspectivas de paz são ínfimas, já que Zelenskiy, um comediante que se tornou presidente, sofre limitações políticas em casa e está receoso de ceder demais, e Putin mostra pouco interesse em se curvar a uma pressão externa.

Após uma série de reuniões bilaterais no Palácio do Eliseu, Putin e Zelenskiy entraram no recinto para um encontro dos quatro líderes fazendo pouco contato visual um com o outro e sem sorrir. Eles não apertaram as mãos para as câmeras.

"O principal assunto é uma questão de se criar confiança de forma que possamos rumar para o objetivo de restaurar a soberania da Ucrânia", disse uma fonte diplomática francesa.

Surgiram pouco sinais de uma resolução pacífica para a crise, apesar de um acordo de cessar-fogo assinado em Minsk em 2015. A cúpula desta segunda-feira é a primeira ocasião em que os quatro líderes se encontram sob o chamado formato Normandia desde 2016.

Muitos ucranianos receiam fazer concessões à Rússia. Eles veem Putin como um agressor que tenta restabelecer a influência do Kremlin na ex-República soviética e arruinar a aspiração da Ucrânia de estreitar os laços com a Europa.

