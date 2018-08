O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Agosto de 2018 17:26 28. Agosto 2018 - 17:26

Presidente russo, Vladimir Putin, conduz reunião do governo 28/08/2018 Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Por Vladimir Soldatkin e Andrey Ostroukh

OMSK/MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu nesta terça-feira que está pronto para atenuar uma impopular proposta de reforma previdenciária que tem levado suas taxas de aprovação aos menores níveis em mais de quatro anos.

Putin disse que apresentará sua opinião sobre o assunto em uma declaração pública talvez já na quarta-feira, acrescentando estar ciente da insatisfação da população com a proposta e afirmando que as decisões precisam ser tomadas com cuidado.

"Peço que vocês não esqueçam que nossas decisões irão afetar os destinos de milhões de pessoas e que precisam ser justas. Uma pessoa não deve agir mecanicamente, formalmente, mas assumir uma abordagem equilibrada e cautelosa", disse.

Parlamentares, em uma votação preliminar em julho, apoiaram uma proposta do governo para elevar bruscamente a idade mínima para aposentadoria, parte de um controverso pacote orçamentário elaborado para equilibrar as finanças públicas.

Putin, que em dado momento havia prometido nunca elevar a idade mínima para aposentadoria, tinha, até agora, tomado cuidado para se distanciar das reformas propostas, que pretendem elevar a idade mínima para aposentadoria de 60 para 65 entre homens e de 55 para 63 entre mulheres.

Pesquisas indicam que cerca de 90 por cento da população se opõe à proposta de reforma.

Mas, nesta terça-feira, Putin disse em reunião do governo na cidade de Omsk que irá intervir em breve.

"Muito em breve, talvez já amanhã, formularei minha posição(frente a reforma) em detalhes e farei a respectiva declaração".

Putin disse que qualquer decisão sobre o sistema previdenciário precisa ser equilibrada e cuidadosa, e que está ciente da reação extremamente negativa do público à proposta de reforma.

