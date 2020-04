WASHINGTON (Reuters) - Com o contágio do coronavírus se espalhando, a Casa Branca informou nesta sexta-feira que qualquer pessoa que vá estar próxima do presidente Donald Trump ou do vice-presidente Mike Pence será submetida a um teste rápido de Covid-19.

"Conforme o médico do presidente e as operações da Casa Branca continuam a proteger a saúde e a segurança do presidente e do vice-presidente, a partir de hoje quem for estar próximo de qualquer um deles realizará um teste para Covid-19 para analisar o status de portador pré-sintomático ou assintomático para limitar a transmissão inadvertida", disse o porta-voz da Casa Branca, Judd Deere.

(Por Steve Holland)

