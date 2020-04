Homem usa máscara de proteção dentro de edifício em Valparaíso, no Chile 13/04/2020 REUTERS/Rodrigo Garrido

Por Natalia A. Ramos Miranda e Aislinn Laing

SANTIAGO (Reuters) - O Ministério da Saúde do Chile disse nesta segunda-feira que "prudência e sabedoria" são necessárias quando se aplica quarentenas contra o coronavírus, uma vez que as medidas de restrição implicam em um risco maior à saúde mental das pessoas e podem aumentar os índices de violência doméstica.

O ministro Jaime Manalich afirmou ainda que a experiência de outros países mostrou que, se quarentenas generalizadas forem adotadas ou mantidas por tempo demais, às vezes as pessoas desobedecem em massa.

Falando em uma coletiva de imprensa diária no Ministério da Saúde em Santiago, o ministro destacou o subúrbio de baixa renda e superpovoado de Puente Alto, na capital, parte do qual está sujeita a uma quarentena no presente.

Alguns prefeitos, especialistas médicos e grupos de cidadãos têm criticado a decisão do governo de aplicar e suspender quarentenas de forma gradual em áreas específicas em que as infecções são prevalentes.

Nesta segunda-feira, o Chile registrou 7.525 casos confirmados, 82 mortes e 2.367 pessoas recuperadas do novo coronavírus. O vírus surgiu na cidade chinesa de Wuhan, e antes do final de semana somava um total global de 100 mil mortes e 1,6 milhão de casos confirmados, de acordo com uma contagem da Reuters.

"Colocar em quarentena um local em que várias pessoas moram em alguns metros quadrados não é somente um sacrifício que gera traumas enormes e riscos de saúde, especialmente para a saúde mental e a violência intrafamiliar", disse Manalich.

"Ela é uma ferramenta que produz uma mudança de tal magnitude na liberdade de movimento das pessoas que tem que ser usada com grande cuidado, prudência e sabedoria."

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram