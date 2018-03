O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Paramédicos e membros do corpo de bombeiros prestam socorro a vítima de queda de helicóptero em Nova York 11/03/2018 REUTERS/Darren Ornitz

NOVA YORK (Reuters) - Um helicóptero carregando seis pessoas caiu em Nova York, no domingo, matando todos os passageiros, o piloto sobreviveu, disse a polícia.

Momentos antes da aeronave cair nas águas congelantes do rio East River, o piloto pediu ajuda desesperadamente via rádio, relataram o jornal New York Daily News e outros meios de comunicação.

"Mayday, mayday, mayday," disse o piloto, de acordo com reportagens. "Falha no motor. Nós temos uma falha no motor sobre o East River".

Dois dos cinco passageiros morreram no local e três foram levados a dois hospitais próximos onde posteriormente faleceram, confirmaram autoridades da polícia e do Corpo de Bombeiros de Nova York nesta segunda-feira.

O piloto se libertou sozinho e foi resgatado e tratado em um hospital, de onde foi liberado em bom estado, segundo a polícia.

A Administração de Aviação Federal disse que o helicóptero Eurocopter AS350 caiu perto da parte norte da ilha Roosevelt por volta de 19h (no horário local) e que está investigando o caso.

O Conselho Nacional de Segurança de Transporte disse que sua equipe de investigadores chegará ao local nesta segunda-feira.

(Reportagem de Daniel Wallis; Reportagem adicional de David Shepardson em Washington, Scott DiSavino e Daren Ornitz em Nova York e Rich McKay em Atlanta)

