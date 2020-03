Policiais patrulham rua em Londres em meio à pandemia do coronavírus 24/03/2020 REUTERS/Hannah McKay

LONDRES (Reuters) - Qualquer pessoa com suspeita de coronavírus que tossir deliberadamente em equipes de emergência pode ser presa por dois anos, disse o diretor de processos públicos do Reino Unido, Max Hill, nesta quinta-feira.

Hill disse que houve relatos de pessoas tossindo nos rostos de policiais, outros agentes de emergência e lojistas. Os responsáveis podem ser acusados de agressão, acrescentou.

"Trabalhadores de emergência são mais essenciais do que nunca, à medida que a sociedade se reúne para combater a pandemia de coronavírus", disse Hill em comunicado.

"Estou, portanto, chocado com relatos de policiais e outros trabalhadores na linha de frente serem deliberadamente alvo de pessoas que alegam ter a covid-19. Deixe-me ser bem claro: isso é um crime e precisa parar."

Na quarta-feira, um homem de 45 anos admitiu três acusações de agredir um trabalhador de emergência depois de alegar ter coronavírus e tossir em policiais de Londres, que o prenderam por mais um crime, informou o Serviço de Promotoria da Coroa.

Em Blackburn, norte da Inglaterra, um homem de 40 anos foi preso depois de ameaçar cuspir em policiais na segunda-feira depois de terem perguntado por que ele estava na rua com outras duas pessoas após o governo anunciar que as reuniões sociais estavam proibidas e pedir que as pessoas sigam regras estritas de distanciamento social.

(Por Michael Holden)

