O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Agosto de 2018 20:29 22. Agosto 2018 - 20:29

CARACAS (Reuters) - Uma réplica do poderoso terremoto de magnitude 7,3 que sacudiu a Venezuela na terça-feira mantinha os moradores próximos de seu epicentro com os nervos à flor da pele nesta quarta-feira enquanto voltavam às suas atividades.

Embora o sismo, cujo epicentro se situou perto da localidade de Yaguaraparo, no litoral norte, tenha estremecido edifícios da capital da vizinha Colômbia e de ilhas caribenhas como Trinidad e Tobago e Santa Lucía, ele não deixou vítimas nem danos sérios devido à profundidade do tremor.

De acordo com as autoridades, só se registraram algumas rachaduras na alvenaria de edifícios do país petroleiro, e os últimos cinco andares de um arranha-céus abandonado de 45 pisos na capital, conhecido como a Torre de David, se inclinaram.

"Pela avaliação preliminar, a estrutura não apresenta risco de queda", disse Randy Rodríguez, vice-ministro de gestão de risco e proteção civil, aos repórteres. Ele acrescentou que houve um deslocamento de alguns centímetros na torre de 190 metros de altura e que ocupa 121.740 metros quadrados, sem dar maiores detalhes.

Mas a terra continuava tremendo. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) relatou nesta quarta-feira uma réplica de magnitude 5,8 na mesma zona, mas de imediato as autoridades disseram que não surgiram relatos de danos.

O terremoto de terça-feira também foi sentido em localidades do sul do país, como Ciudad Guayana, onde 98 famílias foram retiradas de um prédio, comunicou o governador do Estado de Bolívar, Justo Noguera, em uma mensagem no Twitter.

(Por Vivian Sequera e Mayela Armas)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português