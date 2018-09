O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

MOSCOU/WASHINGTON (Reuters) - As Forças Armadas da Rússia disseram no domingo que dois caças F-15 norte-americanos lançaram bombas de fósforo contra a província síria de Deir al-Zor no sábado, disseram as agências de notícia Tass e RIA. Os Estados Unidos negaram a acusação.

Os ataques aéreos visaram o vilarejo de Hajin, o último grande reduto do Estado Islâmico na Síria, e provocaram incêndios, mas não houve informações sobre vítimas, afirmaram as Forças Armadas russas.

Um porta-voz do Pentágono negou que aviões norte-americanos tenham lançado bombas de fósforo.

"Até agora, não recebemos qualquer relatório de qualquer uso de fósforo branco", disse o comandante Sean Robertson. "Nenhuma das unidades militares da área se quer está equipada com munições de fósforo branco de qualquer tipo".

Grupos de direitos humanos disseram que coalizões lideradas pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico já usaram munições de fósforo branco durante a guerra da Síria.

As bombas podem criar densas cortinas brancas de fumaça e são utilizadas como dispositivos incendiários. Grupos de direitos humanos criticam seu uso em áreas povoadas, porque as bombas podem matar e mutilar ao queimar pessoas até os ossos.

