30 de Agosto de 2018

Fragata da Marinha da Rússia no estreito de Bósforo a caminho do mar Mediterrâneo 25/08/2018 REUTERS/Yoruk Isik

MOSCOU (Reuters) - O Ministério da Defesa russo informou nesta quinta-feira que realizará um grande exercício naval no mar Mediterrâneo entre 1º e 8 de setembro, relatou a agência de notícias Tass, uma medida que coincide com um aumento na tensão entre Rússia e Estados Unidos a respeito da Síria.

A Rússia está expandindo ativamente a presença de suas forças navais no Mediterrâneo neste mês, como parte do que um jornal russo classificou na terça-feira como a maior movimentação naval de Moscou desde que entrou no conflito sírio em 2015.

Segundo a Tass, o Ministério da Defesa disse que 25 navios de guerra e submarinos e 30 aviões, incluindo caças e bombardeiros estratégicos, participarão do exercício.

Os exercícios ocorrerão em meio a um aumento na tensão entre a Rússia e o Ocidente em relação a Idlib, região do norte sírio controlada por rebeldes. Na quarta-feira, uma fonte disse que o presidente sírio, Bashar al-Assad, aliado da Rússia, está preparando uma ofensiva em etapas na área.

Ainda na quarta-feira o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que os militantes de Idlib têm que se liquidados, descrevendo-os como um "abscesso supurado".

"No interesse de garantir a segurança das remessas e dos voos de aeronaves de acordo com a lei internacional, as áreas do exercício serão declaradas perigosas para remessas e voos", disse a chancelaria, segundo a Tass.

Anatoly Antonov, embaixador russo nos Estados Unidos, disse mais cedo nesta quinta-feira que informou autoridades norte-americanas que Moscou está preocupada com sinais de que os EUA estão preparando novos ataques na Síria.

(Por Denis Pinchuk)

