MOSCOU (Reuters) - O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, negou nesta quarta-feira as alegações de que um suposto espião da CIA no governo russo tenha entregue informações sobre uma aparente interferência do país nas eleições dos Estados Unidos, classificando as acusações como mentirosas e caluniosas, informou a agência de notícias Interfax.

Ryabkov comentou o caso após reportagens da mídia norte-americana confirmadas à Reuters por duas fontes na terça-feira, indicando que um informante da CIA no Kremlin havia sido extraditado e trazido aos EUA.

O suposto espião poderia ser um homem chamado Oleg Smolenkov, que se diz ter desaparecido com a esposa e os três filhos quando passavam férias em Montenegro em 2017, informou o jornal russo Kommersant na terça-feira.

(Por Maria Kiselyova)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram