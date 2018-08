O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

MOSCOU (Reuters) - O Ministério da Defesa da Rússia confirmou neste sábado que propôs uma cooperação com os Estados Unidos sobre a questão dos refugiados sírios e remoção de minas em uma carta enviada ao principal general norte-americano em julho.

As propostas sobre os refugiados estavam relacionadas ao campo de refugiados em Rukban, informou o ministério russo em um comunicado.

Na carta, Valery Gerasimov, chefe do Estado Maior das Forças Armadas Russas, disse que Moscou está pronta para discutir com Damasco as garantias de segurança para os refugiados presos em Rukban, além de criar condições para seu retorno para casa.

Rukban fica a 55 km de uma área estabelecida pelos Estados Unidos para garantir a segurança de sua guarnição perto da fronteira entre o Iraque e a Síria.

A Reuters divulgou a carta na sexta-feira, citando um memorando do governo dos EUA.

"Também foi feita uma proposta para coordenar uma retirada minas, inclusive em Raqqa, e outras questões humanitárias prioritárias", disse o ministério russo.

(Reportagem de Maria Kiselyova)

