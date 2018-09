O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Setembro de 2018 13:30 12. Setembro 2018 - 13:30

Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, que foram acusados pelo Reino Unido de tentarem matar o espião russo Sergei Skripal e a filha, em foto divulgada pela polícia de Londres 05/09/2018 Polícia Metroplitana via Reuters

VLADIVOSTOK, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que a Rússia conhece a verdadeira identidade dos dois homens acusados por procuradores britânicos de tentarem assassinar o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia no Reino Unido.

Procuradores britânicos identificaram na semana passada dois russos que disseram estar operando com pseudônimos, Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, e tentaram matar Skripal e a filha com um agente nervoso de grau militar na Inglaterra.

Putin, que falava em um fórum econômico na cidade portuária russa de Vladivostok, disse que a Rússia encontrou os dois homens, que eles são civis, que não existe nada de especial ou criminoso a seu respeito e que espera que eles se apresentem e contem ao mundo sua própria história.

"Nós, é claro, verificamos quem são estas pessoas. Sabemos quem são, nós os encontramos. Bem, espero que eles mesmo se apresentem e falem de si mesmos. Será melhor para todos", disse.

"Não há nada de especial ou criminoso a esse respeito, eu lhe garanto. Veremos em breve... Eles são civis, claro. Eu gostaria de apelar a eles para que nos ouçam hoje. Eles aparecerão em algum lugar, para vocês, a mídia de massa..."

O Reino Unido disse que os dois suspeitos são agentes da inteligência militar russa quase certamente agindo por ordem do alto escalão do Estado russo. A Rússia vem negando qualquer ligação com os incidentes.

