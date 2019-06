Cabeça de lobo de 40 mil anos preservada no gelo em Yakutia, na Rússia 06/09/2018 REUTERS/Valery Plotnikov

MOSCOU (Reuters) - Cerca de 40 mil anos atrás, um lobo morreu no que conhecemos como Sibéria. Agora sua cabeça cortada foi encontrada, e o congelamento a manteve tão bem preservada que seu pelo, dentes, cérebro e tecido facial estão essencialmente intactos.

Pavel Yefimov, um morador da região de Yakutia, encontrou a cabeça no verão passado nas margens do rio Tirekhtyakh, próximo do Círculo Polar Ártico, noticiou o veículo de mídia local Siberian Times.

A cabeça foi entregue à Academia de Ciência de Yakutia, que enviou amostras e dados de medição para o exterior e, com a ajuda de colegas do Japão e da Suécia, determinou sua idade em aproximadamente 40 mil anos, relatou o Siberian Times.

A cabeça foi exibida ao público nesta semana em uma filmagem fornecida pela academia à Reuters TV. Ela mostra a cabeça de um animal, visivelmente maior do aquela de um lobo moderno, coberta de pelo e com os dentes visíveis, mas sem os olhos.

O próximo passo da jornada do lobo é um procedimento chamado de plastinação, uma técnica de substituição de água e gordura por plásticos que evita a decomposição e preserva tecidos para fins científicos.

"Esta é uma fixação com meios químicos para que o pelo não se desprendesse e para que pudéssemos mantê-la (cabeça) descongelada", explicou Valery Plotnikov, um dos cientistas da academia, na filmagem.

(Da redação de Moscou)

