Este conteúdo foi publicado em 17 de Março de 2018 14:27 17. Março 2018 - 14:27

Por Andrew Osborn e Polina Devitt

MOSCOU, 17 Mar (Reuters) - A Rússia expulsou 23 diplomatas britânicos no sábado em um movimento de retaliação cuidadosamente calibrado contra Londres, que acusou o Kremlin de orquestrar um ataque de agente nervoso contra um antigo espião russo e sua filha no sul da Inglaterra.

Em uma escalada da crise, a Rússia disse que também está encerrando as atividades do British Council, que promove vínculos culturais entre os dois países e o consulado geral da Grã-Bretanha em São Petersburgo.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que estava dando aos 23 diplomatas britânicos uma semana para deixar o país.

A atitude russa, mais dura do que a esperado, se seguiu à decisão da Grã-Bretanha na quarta-feira de expulsar 23 diplomatas russos por causa do ataque na cidade inglesa de Salisbury, que deixou o ex-espião russo Sergei Skripal, 66, e sua filha Yulia Skripal, 33, criticamente enfermos no hospital.

