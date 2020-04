MOSCOU (Reuters) - A Rússia anunciou nesta sexta-feira que a partir da meia-noite suspenderá temporariamente todos os voos de entrada e saída do país, inclusive os de repatriação de cidadãos, para limitar a possibilidade de uma nova onda de infecções de coronavírus.

O centro operacional de combate ao coronavírus disse que a suspensão se aplica a todos os voos fretados que levam russos para casa e estrangeiros para fora, e que aqueles que quiserem voar terão que preencher um formulário especial que estará disponível a partir de sábado.

O governo disse que alocou o equivalente a 6,5 milhões de dólares para o Ministério das Relações Exteriores pagar pela estadia temporária dos cidadãos retidos no exterior.

A Rússia, que já relatou 4.149 casos do coronavírus e 34 mortes, suspendeu todos os voos internacionais regulares no dia 27 de março, mas havia dito que os voos para repatriar cidadãos continuariam.

Na quarta-feira, a chancelaria russa disse que 25 mil russos no exterior pediram ajuda para voltar para casa, e que muitos ainda estão retidos porque as medidas para conter a proliferação do coronavírus limitam as opções de viagem.

Um voo da Aeroflot de Moscou a Nova York foi cancelado nesta sexta-feira depois que os passageiros já haviam embarcado, apesar das garantias dadas um dia antes de que ele aconteceria, disse a embaixada dos Estados Unidos em Moscou em uma mensagem aos passageiros vista pela Reuters.

A embaixada disse que, apesar das garantias, a Rússia ordenou cancelamentos sem aviso prévio.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram