MOSCOU (Reuters) - A Rússia planeja construir novas unidades de isolamento para pacientes com doenças infecciosas em várias regiões em resposta à disseminação do coronavírus, disse o vice-primeiro-ministro russo, Marat Khusnullin, segundo a agência de notícias TASS neste domingo.

Ele disse que as unidades serão baseadas em um estudo minucioso das mesmas construídas na China, e que o governo russo está discutindo os planos com parceiros chineses no setor de construção.

A medida é uma de várias adotadas uma vez que a Rússia, que relatou poucos casos confirmados da doença em comparação com outros países europeus, prepara seu sistema de saúde para um possível aumento no número de pacientes.

No país foram registrados 367 casos e uma morte resultante do coronavírus, que infectou mais de 305.000 pessoas em todo o mundo e matou mais de 13.000.

"Para estar preparado para todas as maneiras pelas quais a situação pode se desenvolver, foi tomada a decisão de começar a construção de unidades de isolamento adicionais em várias regiões", disse Khusnullin a um programa de televisão estatal, segundo a TASS.

(Por Polina Ivanova e Katya Golubkova)

