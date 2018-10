O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Rainha Elizabeth, do Reino Unido, durante evento em Ascot 23/06/2018 REUTERS/Peter Nicholls

LONDRES (Reuters) - A rainha Elizabeth, do Reino Unido, deixará seus cômodos particulares no Palácio de Buckingham em 2025 como parte de uma restauração de 10 anos do edifício para prevenir um desastre como um incêndio ou um alagamento, disse um funcionário da realeza britânica nesta sexta-feira.

O palácio está passando por uma reforma de 369 milhões de libras (481 milhões de dólares) para substituir antigos e perigosos sistemas elétricos e de caldeiras, que começou em abril do ano passado e deverá terminar em 2027.

Quando os trabalhos estiverem perto do fim, a monarca de 92 anos de idade e seu marido Phillip, de 97 anos, terão de deixar seus apartamentos na ala norte do palácio por cerca de dois anos para o início dos trabalhos no local, em 2025.

"A rainha é imensamente pragmática e ela quer ficar no palácio", disse uma autoridade da realeza, falando sob condição de anonimato, a repórteres. "Ela me disse: me avise sobre onde você quer que eu vá".

Na próxima semana, um complexo para os construtores será erguido na frente do palácio à medida que o trabalho começar na famosa ala leste, a fachada pública que abriga a sacada na qual a rainha Elizabeth e sua família aparecem em grandes eventos.

O palácio vai continuar totalmente aberto para visitas estatais e outros eventos regulares durante a reforma e sua aparência externa não será afetada, uma vez que não serão colocados andaimes.

(Por Michael Holden)

