Yahya Saria fala durante pronunciamento televisionado 18/09/2019 Centro de Mídia Houthi/ReutersTV via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O grupo houthi do Iêmen disse nesta quarta-feira que identificou dúzias de locais nos Emirados Árabes Unidos como possíveis alvos, em um esforço para ressaltar seu poderio militar após um ataque que afirma ter realizado no final de semana contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita.

"Ao regime dos Emirados, dizemos que apenas uma operação (nossa) custaria caro a vocês", disse Yahya Saria, porta-voz militar do movimento alinhado ao Irã, em um discurso televisionado.

"Hoje, e pela primeira vez, anunciamos que temos dúzias de alvos ao nosso alcance nos Emirados Árabes Unidos, alguns estão em Abu Dhabi e podem ser atacados a qualquer momento."

Ele disse que os houthis têm novos drones, equipados com "motores normais e a jato", que conseguem alcançar alvos em grande parte da Arábia Saudita.

Em Riad, o porta-voz do Ministério da Defesa saudita, coronel Turki al-Malki, disse que o ataque não pode ter vindo do Iêmen, acrescentando que o movimento houthi está "acobertando" o Irã.

Os Emirados são um parceiro de destaque da coalizão liderada pelos sauditas que interveio no Iêmen em março de 2015 para restaurar o governo do presidente Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi depois que este foi deposto pelos houthis no final de 2014. Saria disse que os ataques foram lançados de três localidades.

Drones Qassef 3 foram lançados de uma delas, drones Samad 3 de uma segunda e os novos drones a jato de uma terceira, disse, acrescentando que o modelo a jato será revelado em breve.

"Estes drones... levaram quatro bombas de precisão por ataque", afirmou.

Outros drones também foram "usados para confundir o inimigo para que os aviões principais pudessem atingir seus alvos", explicou.

(Reportagem de Aziz El Yaakoubi, Maher Chmaytelli e Tuqa Khalid)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram