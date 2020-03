MADRI (Reuters) - Todos os restaurantes, bares e lojas de Madri precisarão fechar por causa da epidemia de coronavírus, com apenas supermercados e farmácias autorizados a permanecer abertos, informou a mídia espanhola nesta sexta-feira.

O jornal El Mundo escreveu que bares, restaurantes e lojas fecharão, enquanto El Independiente disse que supermercados e farmácias podem permanecer abertos. A emissora TVE também divulgou a notícia, dizendo que o fechamento começará no sábado.

As autoridades regionais não puderam confirmar imediatamente o fechamento, que é uma ampliação drástica na resposta da Espanha ao vírus que se espalha rapidamente. A Espanha tem o maior número de casos de coronavírus na Europa depois da Itália.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, fará um pronunciamento ao país ainda nesta sexta-feira, informou seu gabinete. Uma das questões é se ele declarará estado de emergência em todo o país por causa do surto de coronavírus.

O número de casos na Espanha saltou para 4.000, disse o jornal La Vanguardia, um aumento de cerca de 1.000 em relação à quinta-feira e cinco vezes mais que no domingo. Noventa pessoas morreram.

Madri, que tem o maior número de casos no país, estava estranhamente quieta na sexta-feira, com lojas, ruas e cafés praticamente desertos, mesmo antes do anúncio do

Enquanto isso, o País Basco, uma das regiões mais ricas da Espanha, decretou emergência de saúde, que o presidente regional Inigo Urkullu disse que permitiria à região declarar quarentena rapidamente, se necessário, retirar pessoas ou restringir o acesso a algumas áreas.

Isso ocorre depois que as autoridades catalãs fecharam na quinta-feira quatro cidades ao redor da vila de Igualada - 49 km ao norte de Barcelona - após um surto significativo no local.

(Reportagem de Belen Carreno e Emma Pinedo)

