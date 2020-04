ROMA (Reuters) - O número de mortos pelo surto de coronavírus na Itália aumentou em 766 para 14.681 óbitos, informou a Agência de Proteção Civil do país nesta sexta-feira, um crescimento pouco acima das 760 fatalidades registradas no dia anterior.

O número de novos casos teve leve queda, com 4.585 infecções, ante 4.668 anteriormente, elevando o número total de infecções desde o surgimento do surto, em 21 de fevereiro, para 119.827.

A sexta-feira foi o quinto dia consecutivo em que o número de novos casos permaneceu num intervalo entre 4.050 e 4.782, confirmando as esperanças do governo de que a epidemia atingiu seu pico, antes de um esperado declínio no futuro próximo.

A Itália atingiu um pico diário de 6.557 novos casos em 21 de março.

O número diário de mortos esteve entre 727 e 766 nos últimos três dias, abaixo dos 837 de terça-feira e do pico de 919 na sexta-feira da semana passada.

Dos originalmente infectados em todo o país, cerca de 19.758 haviam se recuperado totalmente nesta sexta-feira, ante 18.278 no dia anterior. Havia 4.068 pessoas em terapia intensiva, acima das 4.053 anteriores.

A Itália registrou mais mortes do que em qualquer outro lugar do mundo e responde por mais de um quarto de todas as mortes globais pelo vírus.

Na região da Lombardia, epicentro do surto, o número de mortes diárias foi um pouco menor do que no dia anterior, chegando a 351, contra 367 na quinta-feira, mas novas infecções aumentaram para 1.455, contra 1.292.

