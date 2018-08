O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

PEQUIM (Reuters) - O regulador do sistema bancário e de seguros da China pediu que instituições financeiras deem mais apoio a investimentos de infraestrutura, importadores e exportadores, e empresas com credibilidade passando por problemas temporários.

Em um comunicado divulgado em seu website no fim de sábado, a Comissão Regulatória Bancária e de Seguros da China também pediu que as instituições aumentem a proporção de empréstimos de médio e longo prazo para evitar uma pressão às empresas no fim do mês ou do trimestre.

A medida vem em meio a um período de incerteza para a economia chinesa, em parte devido à intensificação da tensão comercial com os Estados Unidos.

No sábado, o regulador pediu que bancos e seguradoras lidem com "pontos fracos" no setor de infraestrutura da China e cooperem com governos locais para identificar suas necessidades, mas sejam cautelosos para elevar seus níveis de dívida.

O órgão também disse que instituições financeiras não deveriam retirar "cegamente" financiamento a empresas que têm bom histórico de crédito, mas que estão passando por "dificuldade operacional temporária", sem nomear qualquer empresa do tipo.

O apoio também deveria ser dado a empresas voltadas para comércio internacional afetadas pela situação do mercado internacional e atravessando problemas, mas que mantenham boas perspectivas de desenvolvimento, acrescentou o órgão regulador.

(Por Tom Daly e Muyu Xu)

