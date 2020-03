Rei Salman, da Arábia Saudita, em Riad 19/03/2020 Bandar Algaloud/Cortesia da Corte Real Saudita/Divulgação via REUTERS

RIAD (Reuters) - O rei Salman, da Arábia Saudita, vai comandar uma reunião virtual extraordinária dos líderes do G20, o grupo das principais economias do mundo, em 26 de março, para discutir uma resposta coordenada global à pandemia de coronavírus, de acordo com um comunicado desta terça-feira.

O reino, que detém a presidência do G20 neste ano, solicitou na semana passada que os líderes se reunissem por videoconferência, em meio a críticas de que o grupo demorou a responder à crise global.

(Por Stephen Kalin)

