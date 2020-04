Por Paul Sandle

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido terá que impor mais restrições ao exercício ao ar livre se as pessoas desrespeitarem as regras de isolamento destinadas a coibir a transmissão do coronavírus, disse o secretário de Saúde, Matt Hancock, neste domingo.

"No momento, a grande maioria das pessoas está (seguindo as regras). Mas as pessoas não devem violar as regras, porque isso significaria que o vírus se espalharia mais e, então, talvez precisássemos tomar outras medidas", afirmou ele ao programa Andrew Marr, da BBC.

Outros países europeus, como Itália e França, impuseram restrições mais severas às pessoas que deixam suas casas.

Temia-se que o clima mais quente da primavera deste domingo pudesse incentivar os britânicos a irem aos parques. O Conselho Lambeth, em Londres, fechou o Brockwell Park neste domingo depois de dizer que muitas pessoas foram se bronzear ou se reuniram em grandes grupos no sábado.

Hancock disse que era "inacreditável" ver uma pequena minoria desprezando os orientações do governo para manter o distanciamento social.

Se houver desrespeito às regras, que permitem que as pessoas andem, corram ou andem de bicicleta ao ar livre uma vez por dia mas não tomem sol, o secretário da Saúde disse que teria que proibir o exercício de todas as formas fora de casa.

(Por Paul Sandle)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram