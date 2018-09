O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

BIRMINGHAM, Inglaterra (Reuters) - O ministro de Negócios do Reino Unido, Greg Clark, disse neste domingo que poderia buscar um ajuste no sistema tributário para ajudar os varejistas britânicos que, segundo ele, têm papel importante nas comunidades.

A concorrência de varejistas online deixou muitas empresas de rua em dificuldades, levando os tradicionais varejistas de rua a pedirem por ajuda para o relaxamento da taxa de contribuição para imóveis comerciais.

"Obviamente, o comércio de rua está passando por um momento difícil. Sabemos disso e das razões para isso", disse Clark, destacando o aumento das compras online, especialmente entre os varejistas de moda.

Ao ser questionado, ele afirmou que as taxas poderiam ser uma das formas pelas quais o governo poderia oferecer algum alívio. O Ministério das Finanças, responsável pela fixação das taxas, já faz uma revisão do tema.

Varejistas reclamaram que as alterações feitas em 2017 nas taxas de contribuição para imóveis comerciais, após uma reavaliação da propriedade, aumentaram o ônus sobre eles.

Recentemente, diversos varejistas do Reino Unido faliram ou anunciaram planos para fechar as portas. A Toys R Us UK e a varejista de eletrônicos Maplin entraram em colapso neste ano, enquanto a rede de lojas de departamentos House of Fraser foi salva pela Sports Direct.

(Por William James)

