Por Sarah Young e James Davey

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido pediu neste sábado que as pessoas sejam responsáveis ao comprar comidas e que parem de acumular produtos em casa para que haja o suficiente para profissionais de saúde lutando contra a pandemia de coronavírus.

“Há comida mais do que suficiente e nossa cadeia de suprimentos é capaz de expandir a produção para lidar com o aumento da demanda”, afirmou o secretário de Meio-Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, George Eustice. “Seja responsável quando comprar e pense nos outros”.

“Comprar mais do que você precisa significa que outros podem ficar sem e isso está tornando a vida mais difícil e quem está na linha de frente, como nossos médicos e enfermeiros e equipe de apoio do Serviço Nacional de Saúde”, afirmou Eustice.

Fabricantes têm produzido por volta de 50% a mais de comida do que o normal para lidar com a demanda crescente, disse Eustice.

“Na última semana, a venda de alguns alimentos cresceu significativamente, e fabricantes fizeram por volta de 50% mais comida do que costumam fazer”, disse.

“Não há escassez de alimentos disponíveis e mais pessoas chegam às lojas todos os anos, mas o desafio que todos nossos varejistas enfrentam é manter as prateleiras estocadas ao longo do dia diante do aumento do comportamento de compra”, disse.

