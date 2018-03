O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente russo, Vladimir Putin, durante evento em Krasnodar, na Rússia 12/03/2018 Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

LONDRES (Reuters) - O ministro de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, disse nesta sexta-feira que é bastante provável que o próprio presidente russo, Vladimir Putin, tenha tomado a decisão de usar o agente nervoso de nível militar para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal na Inglaterra.

"Nós não temos nada contra os russos. Não deve haver nenhuma russofobia como resultado do que está acontecendo", disse Johnson.

"Nossa briga é com o Kremlin de Putin e com a sua decisão --e nós pensamos que é esmagadoramente provável que tenha sido decisão dele-- de orientar o uso de um agente nervoso nas ruas do Reino Unido, nas ruas da Europa, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial".

A Rússia nega qualquer envolvimento no envenenamento de Skripal.

(Reportagem de Guy Faulconbridge e David Milliken)

