Este conteúdo foi publicado em 14 de Setembro de 2018 20:04 14. Setembro 2018 - 20:04

Por Kylie MacLellan

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido e a União Europeia estão "se aproximando" de um acordo para a desfiliação, disse nesta sexta-feira o ministro do Brexit, Dominic Raab, que se reunirá com líderes europeus em Salzburgo na semana que vem.

O Reino Unido deve deixar o bloco em 29 de março, mas ainda não firmou nenhum acordo de desfiliação completo com Bruxelas, e alguns rebeldes do Partido Conservador da primeira-ministra Theresa May ameaçaram votar contra qualquer pacto a menos que ela altere suas propostas.

Tanto Londres quanto Bruxelas esperam fechar um acordo até meados de novembro. May disse que a cúpula informal da UE da próxima semana será uma "escala" das negociações que permitirá que os líderes do bloco debatam seus planos para o Brexit pela primeira vez.

"Embora ainda restem algumas diferenças substanciais que precisamos resolver, está claro que nossas equipes estão se aproximando de soluções viáveis para as questões pendentes do Acordo de Retirada, e estão tendo conversas produtivas, no espírito certo, sobre o relacionamento futuro", disse Raab depois de uma conversa telefônica com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier.

"Reiteramos nossa disposição para devotar o tempo e a energia necessários para levar estas negociações a uma conclusão bem-sucedida", afirmou, acrescentando que os dois concordaram em reavaliar a situação depois da cúpula de Salzburgo.

Barnier disse no Twitter que teve um "diálogo útil" com Raab, mas que ainda há diferenças cruciais entre a UE e o Reino Unido quanto ao futuro da fronteira irlandesa e ao sistema de proteção de nomes de alimentos do bloco.

Autoridades e diplomatas da UE envolvidos nas conversas também demonstraram surpresa com o otimismo aparente dos mercados financeiros com a probabilidade de um acordo.

