Este conteúdo foi publicado em 14 de Março de 2018 14:27 14. Março 2018 - 14:27

Premiê britânica Theresa May 14/03/2018 REUTERS/Toby Melville

Por Costas Pitas e Estelle Shirbon

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido irá expulsar 23 diplomatas russos do país em retaliação ao envenenamento de um ex-agente duplo russo no sul da Inglaterra, disse a primeira-ministra britânica, Theresa May, nesta quarta-feira, acrescentando que essa será a maior expulsão em mais de 30 anos.

May disse ao Parlamento que também irá congelar bens do Estado russo onde houver evidência de ameaça, e reduzir a presença de autoridades britânicas na Copa do Mundo da Rússia.

O ex-espião russo Sergei Skripal, de 66 anos, e sua filha Yulia, de 33, foram encontrados inconscientes em um banco público na cidade britânica de Salisbury no dia 4 de março e permanecem hospitalizados em estado grave desde então.

May disse que os dois foram envenenados por um agente nervoso de grau militar da era soviética conhecido como Novichok. A premiê havia pedido que Moscou explicasse se foi responsável pelo ataque ou se havia perdido controle de estoques da substância altamente perigosa.

A Rússia tem negado qualquer envolvimento, mas May disse ao Parlamento que Moscou não forneceu nenhuma explicação crível para o ataque.

A primeira-ministra disse que a maior expulsão de diplomatas por parte de Londres em 30 anos irá deteriorar as capacidades da inteligência russa no Reino Unido durante muitos anos.

"Nós iremos congelar bens estatais russos onde quer que haja evidência de que eles podem ser usados para ameaçar a vida ou propriedade de cidadãos ou residentes do Reino Unido", disse.

Ela acrescentou que nenhum ministro ou membro da família real britânica comparecerá à Copa do Mundo na Rússia.

A Rússia disse que o Reino Unido deve esperar retaliação por suas ações.

(Reportagem de Costas Pitas, Estelle Shirbon, Guy Faulconbridge, Michael Holden, Elizabeth Piper e William James; Reportagem adicional de Polina Ivanova, em Moscou)

