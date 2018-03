O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Março de 2018

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido irá expulsar 23 diplomatas russos do país em retaliação ao envenenamento de um ex-agente duplo russo, disse a primeira-ministra britânica, Theresa May, nesta quarta-feira.

"De acordo com a Convenção de Viena, o Reino Unido irá expulsar agora 23 diplomatas russos que foram identificados como agentes de inteligência não declarados", disse May ao Parlamento. "Eles têm apenas uma semana para sair".

May disse que a maior expulsão de diplomatas por parte de Londres em 30 anos irá deteriorar as capacidades da inteligência russa no Reino Unido por muitos anos.

"Nós iremos congelar bens estatais russos onde quer que haja evidência de que eles podem ser usados para ameaçar a vida ou propriedade de cidadãos ou residentes do Reino Unido", acrescentou.

(Reportagem de Costas Pitas)

