Por Andy Bruce e Estelle Shirbon

LONDRES (Reuters) - O governo britânico vai oferecer recursos para trabalhadores autônomos que perderam seus sustentos por conta do isolamento provocado pela pandemia do coronavírus, ampliando ainda mais um pacote de medidas sem precedentes na história do país para prevenir o colapso da economia.

O ministro das Finanças, Rishi Sunak, que havia anunciado anteriormente que o Estado pagaria parte dos salários de empregados para evitar que as empresas os demitissem, estava sob pressão para oferecer garantias semelhantes aos 5 milhões de trabalhadores autônomos do Reino Unido.

Sunak disse que o governo britânico pagaria os autônomos que tem sido afetados diretamente pelo coronavírus uma verba tributável no valor de 80% dos vencimentos mensais médios nos últimos três anos, até 2.500 libras por mês.

"Para todos os que são autônomos, e que estão ansiosos e preocupados com razão sobre os próximos meses: vocês não foram esquecidos, não os deixaremos para trás e estamos todos juntos nisso", disse Sunak em uma entrevista coletiva em Downing Street.

Mas o ministro acrescentou que os trabalhadores informais terão de aguentar até meados de junho para que o sistema entre em funcionamento, e também precisarão esperar as autoridades fiscais.

Trabalhando em sincronia, o governo e o Banco da Inglaterra têm anunciado pacotes enormes de medidas para tentar atenuar o impacto da epidemia, cuja escala foi ressaltada por novos dados, que registraram um crescimento no número de mortos em mais de 100 para 578.

