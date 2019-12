Por Guy Faulconbridge e Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - Os eleitores do Reino Unido foram às urnas nesta quinta-feira para uma eleição que pode abrir caminho para a separação da União Europeia sob o comando do primeiro-ministro, Boris Johnson, ou levar o país a outro referendo que poderia acabar revertendo o Brexit.

Incapaz de concretizar o Brexit até o prazo de 31 de outubro, Johnson convocou a eleição para romper com o que classifica como uma paralisia política que impediu a desfiliação britânica e minou a confiança na economia.

Garoto-propaganda da campanha pela separação no referendo de 2016, o premiê, de 55 anos, fez campanha com o slogan "Faça o Brexit Acontecer", prometendo acabar com o impasse e gastar mais com a saúde, a educação e o policiamento.

Seu principal oponente, o líder trabalhista Jeremy Corbyn, de 70 anos, prometeu mais gastos públicos, a nacionalização de serviços essenciais, impostos para os ricos e outro referendo sobre o Brexit.

Todas as maiores pesquisas de opinião indicam que Johnson vencerá, mas os institutos de pesquisa erraram o prognóstico do referendo de 2016 e seus modelos preveem resultados que variam de um Parlamento sem maioria à maior vitória conservadora desde a era Margaret Thatcher.

Na quarta-feira, véspera da votação, sete sondagens mostraram os conservadores adiante dos trabalhistas com uma vantagem média de quase 10 pontos, mas os trabalhistas diminuíram a diferença em quatro delas.

"Poderíamos ter um governo conservador de maioria que fará o Brexit acontecer e desencadeará o potencial do Reino Unido", disse Johnson aos ativistas de campanha. "Esta eleição é nossa chance de encerrar o impasse, mas o resultado está no fio da navalha".

Corbyn disse que os conservadores são um partido de "bilionários", enquanto os trabalhistas representam os muitos.

"Você pode votar por desespero e votar pela desonestidade deste governo, ou pode votar nos trabalhistas e ter um governo que possa trazer esperança no futuro", disse.

As zonas eleitorais abriram às 7h locais e fecharão às 22h, quando uma pesquisa de boca de urna dará os primeiros indícios do desfecho. Os resultados oficiais da maior parte das 650 zonas eleitorais britânicas começam a ser divulgados entre as 23h e a 5h de sexta-feira.

Uma maioria permitiria a Johnson retirar a nação do bloco ao qual se filiou em 1973, mas o Brexit estaria longe do fim – ele ainda precisa negociar um acordo comercial com a UE durante um prazo autoimposto de 11 meses.

