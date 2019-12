Manifestante encara policiais durante manifestação no Chile 12/12/2019 REUTERS/Andres Martinez Casares

SANTIAGO (Reuters) - Um "elevado" número de violações aos direitos humanos foi registrado durante os protestos que abalaram o Chile nos últimos dois meses, revelou um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira.

O documento do Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos informou ter registrado casos de tortura e violência sexual contra pessoas detidas pelas forças de segurança do Estado.

"Essas violações incluem o uso excessivo ou desnecessário da força que resultaram na privação arbitrária da vida e em lesões, tortura e maus tratos, violência sexual e prisões arbitrárias", apontou o relatório.

As manifestações, que irromperam devido ao aumento das tarifas dos transportes públicos, deixaram ao menos 26 mortos, milhares de presos e incontáveis danos materiais.

(Por Stephanie Nebehay)

